Пленные сирийские наемники рассказали о роли Турции при отправке боевиков в Ливию

Триполи, 14 апреля. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) захватили двух сирийских наемников, сражающихся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи. Об этом сообщает лояльный ЛНА аккаунт в Twitter.

