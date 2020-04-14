Пленные сирийские наемники рассказали о роли Турции при отправке боевиков в Ливию

Триполи, 14 апреля. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) захватили двух сирийских наемников, сражающихся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи. Об этом сообщает лояльный ЛНА аккаунт в Twitter.

#GNA Syrian terrorist mercenaries Muhammad Ibrahim Ali", aged 25

Idlib.

Another captured Syrian terrorist captured by the Libyan Army #LNA in #Tripoli #Libya



pic.twitter.com/cgM4SRVqH7 — M.LNA (@LNA2019M) April 14, 2020

В Сети было опубликовано видео, на котором сирийский наемник Мухаммед Ибрагим Али рассказал о своем пути в Ливию в качестве боевика так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

«Мне 25 лет, я родился в Идлибе. Я приехал в Ливию, чтобы охранять турецкие базы. Когда меня арестовали, у меня было оружие. Мы отправились из Сирии в Газиантеп, затем в аэропорт в Стамбуле и оттуда уже в аэропорт «Митига», — рассказывает боевик.

Еще один наемник также оказался родом из Сирии — Мухаммед Идан родом из Алеппо, состоял в группировке «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ).

«Мы были перевезены из Алеппо в Газиантеп в Турции, затем добрались в Стамбул на самолете, а оттуда уже в Мисурату в Ливию. Мы не воевали в Мисурате — нас немедленно перевели в Триполи и отвезли в штаб, чтобы мы отдохнули несколько дней, а сегодня нас арестовал 128-й батальон ЛНА», — рассказывает боевик.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что разведке Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось отследить одну из перебросок иностранных наемников ПНС из Сирии в Триполи — колонна из 160 боевиков под видом беженцев пересекла КПП на границе Турции с Сирией в районе Бейт аль-Амин, после чего отправились в Газиантеп. Из Газиантепа военный борт отправился в Стамбул, а оттуда — в аэропорт «Митига» в Ливию.

Также известно, что в столкновениях боевиков ПНС с армией Халифы Хафтара погиб один из сирийских наемников Умар Хамави — известно, что в Ливию он отправился в составе протурецкой группировки «Лива Султан Мехмет Фатих».

Напомним, Турция не прекращает поставки иностранных наемников из Сирии даже несмотря на угрозу распространения коронавируса в регионе. Согласно последним данным, за весь период из Стамбула было отправлено около 9 000 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.