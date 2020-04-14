Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию с коронавирусом

Москва, 14 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе прошедшего во вторник телефонного разговора стороны рассмотрели направленные на борьбу с распространением инфекции меры, которые приняли Москва и Пекин.

«Дана высокая оценка российско-китайскому взаимодействию в решении практических задач на этом направлении», — говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Ван И также подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества для защиты жизни и здоровья граждан России и Китая и координации усилий в борьбе со смертоносным вирусом.

В ходе телефонных переговоров стороны затронули ряд других актуальных вопросов двусторонней и международной повестки, в частности, взаимодействие России и КНР в ООН и ее Совете Безопасности.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус распространился по всей планете. Всемирная организация здравоохранения в середине марта объявила ситуацию с вирусом пандемией.

На сегодняшний день число инфицированных уже почти достигло отметки в 2 миллиона человек. От инфекции скончались свыше 120 тысяч человек во всем мире.