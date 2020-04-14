Более 60 тыс. российских школьников приступили к третьему этапу конкурса «Большая перемена»

Москва, 14 апреля. В России начался третий этап тестирования конкурса для школьников «Большая перемена». Участниками конкурса являются более 60 тыс. учеников из разных регионов страны, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

По словам генерального директора организации Алексея Комиссарова, на третьем этапе учащиеся должны будут выбрать любимые школьные предметы, перечислить свои личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также важные для себя цели и ценности. Заочный этап конкурса начался 31 марта.

Напомним, конкурс «Большая перемена» был запущен 28 марта первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей. Эти деньги можно будет использовать для оплаты обучения в российских вузах. Помимо этого, они получат дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Приз для 300 лучших учеников 8–9 классов составляет 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.