Историк оценил идею перенести дату окончания Второй мировой войны

Москва, 14 апреля. Перенос даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября является целесообразным решением, которое не противоречит никаким историческим канонам, заявил военный специалист, историк Александр Широкорад.

«Перенос даты на один день, тем более даты окончания [Второй мировой] войны, принципиально не играет важной роли», — отметил историк в комментарии телеканалу «360».

Он напомнил, что прежде эту дату отмечали 3 сентября. Широкорад поддержал идею депутатов Госдумы, отметив, что в разных странах дают свою трактовку окончания Второй мировой войны.

Напомним, 2 сентября 1945 года Япония, участвовавшая во Второй мировой войне на стороне Германии, подписала Акт о безоговорочной капитуляции и приняла условия Потсдамской декларации. Согласно данному документу, Южные Курилы — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — перешли СССР.

Сенатор Григорий Карасин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября является данью памяти всем воевавшим на Дальнем Востоке и восстановлением исторической справедливости.