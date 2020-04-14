Женева, 14 апреля. Вакцина против коронавирусной инфекции будет создана через 12 месяцев. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Мы считаем, что для создания вакцины потребуется как минимум 12 месяцев. Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше», — пояснила она.

Харрис также добавила, что создание вакцины предполагает наличие «концептуальных доказательств» ее эффективности и безопасности для пациентов, поэтому для проведения всех исследований требуется большое количество времени.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 119 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения, 170 человек скончались. Почти 1,7 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.