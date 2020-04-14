Новгородские предприниматели собирают компьютеры для школьников на карантине

Малый и средний бизнес Великого Новгорода включился в волонтерский сбор техники для детей, оставшихся без компьютеров на дистанционном обучении. Организацию процесса взял на себя руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Юрий Весельев.

О проблемах, с которыми столкнулись ребята из малообеспеченных и многодетных семей при переходе на обучение в режиме онлайн, Юрий узнал от представителей новгородского министерства образования.

«К нам обратились как к бизнесу в надежде найти недостающую детям технику. Мы буквально с антресолей подоставали пыльные мониторы, системные блоки — рабочие, но неиспользуемые», — рассказал Федеральному агентству новостей бизнесмен.

«Деловая Россия» обратилась к своим членам и партнерам с просьбой поддержать акцию. Оказалось, что многие предприятия совсем недавно провели обновление технического оснащения, в рамках которого в кладовки отправились старые, но вполне рабочие компьютеры. Сбором техники Юрий Весельев занялся собственноручно: почти что с миру по нитке, только масштабнее и электроннее, как он говорит.

Акцию поддерживают представители малого и среднего бизнеса. Одна фирма поделится мониторами, другая — рабочим системным блоком со всеми лицензионными программами. Юрий на личном автомобиле собирает технику и отвозит в министерство образования, где компьютеры проверяют на работоспособность. За первые же сутки удалось собрать более 40 рабочих портативных компьютеров. Кроме того, бизнесмен направляет обращения в крупные предприятия, откуда тоже рассчитывает получить поддержку в своем деле.

«Понятно, что всех не обеспечить, это громадная сумма денег. Потребность в компьютерах для детей высокая, больше 1000 нужно. По предпринимателям собираемся собрать не менее 200 — они будут распределены по Великому Новгороду, — обрисовал ход событий волонтер. — Время уходит, а дети сидят без компьютеров, без возможности заниматься учебой».

Идеологически главу «делороссов» взяться за решение проблемы подтолкнула ситуация с собственным сыном, который остался без личного компьютера в момент, когда всех школьников перевели на дистанционное обучение. В этом случае Весельев решил проблему сразу — просто отдал сыну свой старый компьютер. Но стало понятно, что, например, родители из многодетных семей поступить так же не смогут, ведь им для организации учебного процесса требуется три, а то и больше компьютера одновременно.

«Я понимаю, что не у всех есть такая возможность. А если сейчас сидеть без компьютера, то ребята упустят школьную программу, не все темы поймут, появятся большие пробелы. А мне сейчас несложно, поэтому и занимаюсь этим вопросом», — делится собеседник ФАН.

На вопрос, что побудило взяться за помощь детям с таким энтузиазмом, он отвечает: социальная ответственность перед «территорией, на которой я обитаю». Предприятие Юрия в данный момент «стоит» из-за пандемии COVID-19, поэтому у бизнесмена появилось много свободного времени, которое он тратит на волонтерскую деятельность.

С 13 апреля собранная техника уже начала распределяться среди школьников региона.