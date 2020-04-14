Шутка о бывшей девушке стоила жизни мужчине в Хакасии

Абакан, 14 апреля. Обидная шутка о бывшей возлюбленной приятеля стала причиной убийства мужчины в Республике Хакасия.

По имеющимся данным, убийство произошло в феврале этого года в селе Белый Яр. Правоохранители установили, что во время застолья 41-летний мужчина поссорился со своим собутыльником. Поводом для конфликта послужила ироничная шутка о прежних отношениях подозреваемого с возлюбленной. Разгневанный 41-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ударов своему приятелю, передает телеканал «360».

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Прибывшие на место преступления правоохранители задержали подозреваемого, который позже признал свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Если вина убийцы будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения.