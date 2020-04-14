Россияне поделились впечатлениями от первой серии сериала «Зулейха открывает глаза»

Москва, 14 апреля. Интернет-пользователи оценили первую серию сериала «Зулейха открывает глаза», показанную накануне на телеканале «Россия-1».

Многие фолловеры указали, что с нетерпением ждали выход серии, и поделились впечатлениями от первого эпизода картины.

«Мурашки по рукам бегали во время просмотра: музыка, актеры — пока все просто отлично. Жаль, что всего по одной серии показывают», — написала brillar_sol.

«Ревела, пока читала книгу. Теперь, чувствую, буду рыдать за просмотром сериала», — добавила gulnaz_zigansha.

Впрочем, были и негативные отзывы о картине. В первую очередь пользователи предъявили претензии к сценаристу и автору романа.

«Очередной пасквиль на наше прошлое. Претензии не к актерам, а к автору. Она жила в то время, чтобы преподносить такие вымыслы?» — написал Виктор Гребенников.

«Получился какой-то, извините, комикс», — высказался Тимофей К.

Большинство зрителей оценили игру Чулпан Хаматовой, которая исполнила в сериале главную роль — раскулаченной крестьянки Зулейхи.

«Чулпан очень люблю и на экране, и в жизни. Смотрела с удовольствием, но очень тяжело — трудно душевно», — указала olesiapetrova6955.

«Чулпан хорошо играет. А кадры с 4 девочками каждый раз вызывают слезы», — написала zarina_marvel.

Кроме актерской работы, зрители поделились впечатлениями от музыки в картине. Особенно понравилась россиянам народная татарская песня «Ай, былбылым», которая звучит в исполнении певицы и победительницы первого сезона телепроекта «Голос» Дины Гариповой.

Сериал «Зулейха открывает глаза», основанный на одноименном романе Гузели Яхиной, рассказывает о жизни татарской крестьянки Зулейхи, которая находит свое счастье после раскулачивания и высылки в Сибирь.

Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд и другие популярные в РФ артисты.