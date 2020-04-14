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ФАН представляет новых претендентов на победу в малом конкурсе «Хорошие новости России»

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ФАН представляет новых претендентов на победу в малом конкурсе «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей объявляет очередных номинантов на конкурс актуальной информации «Хорошие новости России», итоги которого будут подведены через неделю, 21 апреля.

Нынешними номинантами оперативного конкурса стали информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в первые две недели апреля и акцентирующие внимание аудитории на позитивных новостях и событиях. Конкурсное жюри отобрало их среди заявок, присылаемых на почту goodrussia@riafan.ru. Кроме того, в числе номинантов оказались журналистские материалы, отмеченные членами жюри.

Итак, за денежные призы в размере 30, 20 и десяти тысяч рублей на этот раз борются следующие журналисты.

Екатерина Ломакина, автор публикации «Новокузнечане запустили флешмоб против определенной информации о коронавирусе», вышедшей на портале «Новокузнецк. ру». В ней рассказывается, как жители Новокузнецка развеивают миф о том, что домашние животные могут быть переносчиками COVID-19.

Димитрий Соколов, автор статьи «Рязань готовилась к обороне», опубликованной в «Рязанских ведомостях». В ней говорится о создании карты боевой биографии города времен Великой Отечественной войны.

Тимофей Бутенко, автор публикации ««Говорю, что я — Лунтик, и находим контакт»: врач-педиатр рассказала о буднях в детской инфекционной больнице, ставшей базовой для пациентов с подозрением на COVID-19» на сайте «Версия. Саратов».

Марина Киселева, автор статьи «Командир владимирского ОМОНа рассказал о главном для бойца спецназа», вышедшей в газете «Владимирские ведомости».

Александра Лылина, автор сюжета «Школа достойного взросления — благотворительный проект для детских домов», вышедшего на телеканале ТВК-6 (Красноярск), познакомившего телезрителей с психологическим курсом для подростков, призванным воспитывать целомудрие.

Ксения Петренко, автор сюжета «Школа приемных родителей стартовала в Новосибирске», вышедшего на телеканале ОТС и рассказывающего о том, как у ребят детдомов берут в семьи.

Петр Андреев, автор статьи «Космос начинается на земле», опубликованной в газете «Евпаторийская здравница». Ее герой — председатель совета общественной организации «Ветераны космонавтики городского округа Евпатория» Владимир Хачатурян — доказывает, что Евпатория — это космический город.

Алина Махлина, автор репортажа «День из жизни волонтера», опубликованного в вологодской газете «Премьер» и знакомящего читателей с людьми, которые помогают пенсионерам оставаться дома в период эпидемии.

Марина Андриюк, автор статьи «Урочный день», опубликованной в газете «Заполярная правда» и рассказывающей, как организовано дистанционное обучение школьников в Норильске.

Алина Петрова, автор статьи «Омар на кончиках пальцев: тверичанка нарисовала на ногтях точную копию голландского натюрморта 17 века», опубликованной в газете «Комсомольская правда. Тверь».

До 23 часов 59 минут 20 апреля под этой публикацией проходит открытое читательское онлайн-голосование за лучший журналистский материал. Денежные призы будут распределены между авторами, набравшими больше всего голосов читателей.

Напомним, Федеральное агентство новостей проводит оперативный конкурс «Хорошие новости России» дважды в месяц. Параллельно на почту goodrussia@riafan.ru принимаются заявки на участие в большом одноименном конкурсе с денежными призами по 100 тысяч рублей. Подробнее об этом профессиональном соревновании можно узнать тут.

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