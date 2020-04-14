МИД РФ потребовал от США объяснений вывоза российских школьников без ведома Москвы



Москва, 14 апреля. США на фоне пандемии коронавируса начали в пожарном порядке сворачивать программы обучения по обмену, бросая российских школьников на произвол судьбы. О тяжелой ситуации, в которой сейчас оказались 74 школьника из России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным дипломата, несколько десятков российских школьников выехали в Штаты прошлой осенью из различных регионов России. Об этом посольству РФ в Вашингтоне сообщили в Госдепартаменте, но не привели никаких подробностей.

«В рамках одной лишь курируемой самим Госдепом программы «Secondary School Student Program» в США прибыло 74 российских старшеклассника», — уточнила она.

Теперь программу закрывают из-за пандемии COVID-19. При этом принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей.

«Нам до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, по ее словам, в посольство РФ поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних россиян, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах.

«Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — сообщила она.

Захарова заявила, что МИД РФ уже сделал демарш посольству США в Москве и Госдепу в связи с тем, что в США были вывезены без ведома властей десятки российских школьников.