Британский инфекционист обвинила Швецию в недооценивании опасности коронавируса

Лондон, 14 апреля. Швеция недооценивает опасность коронавируса, отказываясь ограничивать общественную жизнь из-за распространения инфекции, считает британский инфекционист-эпидемиолог Карина Кинг из Каролинского института.

По словам Кинг, департамент здравоохранения Швеции недооценивает риски. Инфекцию могут распространять люди, у которых нет симптомов заболевания, отметила она. Ведомство не ограничивает передвижение тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

«Я считаю, что взятый Швецией курс противоречит имеющимся научным знаниям», — заявил Кинг.

Кинг добавила, что стратегия Стокгольма была бы более понятной, если бы департамент объяснил, почему выбрал именно такую линию. Инфекционист подчеркнула, что уровень смертности в Швеции не сулит ничего хорошего: скончались 9% заболевших коронавирусом.

«Цифры смертности в Швеции выглядят не очень хорошо. Нужно делать больше. Не обязательно закрывать все подряд, но надо по крайней мере ограничить собрания и частные мероприятия», — уверена специалист.

Профессор всемирной медицины катастроф Йохан фон Шрееб считает, что пока рано делать выводы о стратегии стран в отношении коронавируса. Он подчеркнул, что нет никаких научных доказательств эффективности закрытия школ.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

По данным на 14 апреля, в мире более 1,9 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших достигло 122 тысяч человек.