Вологодской области выделяют 4,8 млрд из федерального бюджета на очистные сооружения

Вологда, 14 апреля. Министерство природы РФ приступило к проектному оздоровлению Волги с 2013 года в рамках ФЦП «Вода России». В ходе разработанного проекта предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обводнению Волго-Ахтубинской поймы, возведению и реконструкции необходимых гидротехнических сооружений. На основании масштабных научных изысканий сформирован план действий для улучшения условий воспроизводства биоресурсов в реке, определены меры улучшения условий воспроизводства биоресурсов. Все эти наработки легли в основу программы «Оздоровление Волги».
В настоящий момент уже возводятся объекты на озере Голодный и на водовыпусках в Волгу, общая стоимость работ составляет порядка 2,46 млрд рублей. Разработаны и проходят госэкспертизу проекты в Николаевске, где запланированы строительство сооружений биологической очистки канализационных стоков и реконструкция сети по улице Мира, а также реконструкция напорного коллектора в Очкуровке. На экспертизе находятся и проекты трех очистных сооружений на водовыпусках в Волгоградском водохранилище в городе Камышине.
«Работы по спасению Волги мы начали еще в рамках федеральной целевой программы «Вода России», когда проводили научные изыскания, субсидирование модернизации очистных сооружений, обследования береговой линии, — рассказывает Сергей Будилин, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России. — Сейчас результаты нашей работы и выработанные практики активно применяются уже в национальном проекте «Экология». Реализация мероприятий позволит в три раза снизить долю загрязненных сточных вод, отводимых в главную водную артерию региона — Волгу».