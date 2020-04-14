Вологодской области выделяют 4,8 млрд из федерального бюджета на очистные сооружения

Вологда, 14 апреля. Министерство природы РФ приступило к проектному оздоровлению Волги с 2013 года в рамках ФЦП «Вода России». В ходе разработанного проекта предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обводнению Волго-Ахтубинской поймы, возведению и реконструкции необходимых гидротехнических сооружений. На основании масштабных научных изысканий сформирован план действий для улучшения условий воспроизводства биоресурсов в реке, определены меры улучшения условий воспроизводства биоресурсов. Все эти наработки легли в основу программы «Оздоровление Волги».

В настоящий момент уже возводятся объекты на озере Голодный и на водовыпусках в Волгу, общая стоимость работ составляет порядка 2,46 млрд рублей. Разработаны и проходят госэкспертизу проекты в Николаевске, где запланированы строительство сооружений биологической очистки канализационных стоков и реконструкция сети по улице Мира, а также реконструкция напорного коллектора в Очкуровке. На экспертизе находятся и проекты трех очистных сооружений на водовыпусках в Волгоградском водохранилище в городе Камышине.