Медики выяснили, как облегчить тяжелую форму пневмонии при коронавирусе

Москва, 14 апреля. Медики выяснили, что применение адъювантных препаратов способно облегчить тяжелую степень протекания заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующие результаты исследования китайских ученых опубликованы на сайте medRxiv.

Удалось выяснить, что препараты, которые облегчают симптоматику, позволяют снизить риск развития воспаления легких при коронавирусе. В исследовании приняли участие почти 600 пациентов с коронавирусом, которые лечились в январе и феврале. Кроме того, у них у всех были хронические заболевания. У 12,2% заболевших была тяжелая форма воспаления легких, а у 7,3% пневмония развилась после госпитализации. Практически все зараженные имели хронические заболевания.

Пациенты, принимающие иммуномодулирующие средства, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI) и блокаторы ангиотензинового рецептора II (ARB), легче справлялась с тяжелыми симптомами коронавируса.

Напомним, российская компания разработала препарат от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в ближайшее время будет предоставлена оценка доклиническим исследованиям. Клинические испытания препарата начнутся не позднее, чем через 10–12 дней.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце прошлого года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань, вызванной новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом.