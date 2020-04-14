Броневицкая закупила 21 тонну гречки перед самоизоляцией

Москва, 14 апреля. Дочь советской и российской певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая может стать рекордсменом по количеству запасенного провианта на период самоизоляции. Певица закупила колоссальное количество гречки и туалетной бумаги. Об этом Броневицкая рассказала в эфире телепередачи «Звезды сошлись».

Женщина сообщила, что серьезно подошла к вопросу ограничительных мер, которые были введены в стране из-за коронавирусной инфекции, и запаслась большим количеством продуктов. Телеведущим программы она рассказала, что могла бы занять лидирующую позицию в конкурсе по закупке крупы и туалетной бумаги. По словам Броневицкой, она приобрела 21 тонну гречи, передает «Инфореактор».

Она отметила, что купила продукты не только для себя, но и для сотрудников приюта для собак, владельцев которого она является. Дело в том, что она предложила работникам самоизолироваться в питомнике, чтобы ухаживать за животными.

«У меня есть объект, на котором непрерывно работают порядка 15 человек», — рассказала Броневицкая.

По ее словам, в приюте начитывается 700 собак, за которыми постоянно необходимо присматривать и кормить. Таким образом, люди и животные соблюдают режим самоизоляции. Певица сама доставляет туда продукты питания, а что касается условий проживания, то в приюте для сотрудников обустроены комнаты отдыха, душевые и туалет.

Илона Броневицкая призналась, что месячные расходы на содержание всех животных составляют порядка двух миллионов рублей.