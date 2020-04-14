Гарик Мартиросян догадался, кто поет в костюмах Панды и Оленя в шоу «Маска»

Москва, 14 апреля. Шоумен Гарик Мартиросян — член жюри проекта на НТВ «Маска» — признался, что знает, кто скрывается под маской Оленя и Панды.

После воскресного эфира шоу, на котором стало известно, что в образе Яйца выступал комик и участник «Дуэта имени Чехова» Антон Лирник, Мартиросян ответил на некоторые вопросы о проекте «Маска» в своем Instagram-аккаунте. Поклонники поинтересовались у юмориста, кто под какой маской скрывается.

«Про Оленя догадался, про Панду тоже. Остальных пока не раскусил», — ответил Мартиросян.

Он разделяет мнение певца Филиппа Киркорова — члена жюри «Маски» — относительно Оленя, считая, что в костюме прячется народная артистка России Лариса Долина. Также по его мнению, Попугаем может быть певица Наташа Королева, а Львом — внук королевы советской и российской эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков. В числе своих фаворитов Мартиросян называет Волка, Оленя и Льва.

На проекте «Маска» участники шоу поют в костюмах, и их невозможно узнать, указала «Культуромания». На съемочной площадке все артисты ходят в костюмах, им также запрещено говорить, кто в каком костюме выступает. Свои лица уже показали выбывшие участники проекта — Вадим Такменев, Стас Костюшкин, Алексей Глызин, Оксана Федорова, Лена Катина, Светлана Мастеркова и Антон Лирник.