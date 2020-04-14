Сенаторы предлагают запретить анонимность в Интернете

Российский сегмент Интернета в ближайшем будущем может перестать быть анонимным. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, такую идею выдвинули участники заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По мнению сенаторов, анонимность позволяет вбрасывать ложную информацию, направленную на провоцирование панических настроений у населения и недоверия к властям. Среди прочих приводился пример с очередью из машин «скорой помощи», ожидавших дезинфекции, который в соцсетях выдавался за «скорые с больными коронавирусом». К сожалению, эта ситуация далеко не единичная, заявили в Совфеде.

Кроме того, анонимность делает возможными безнаказанные оскорбления и угрозы. Глава комиссии СФ РФ, сенатор Андрей Климов, в частности рассказал, как некий аноним посылал в день его рождения угрозы расправы с ним и членами его семьи.

«Важно лишить Интернет анонимности, — заявил он. — За ней прячутся и террористы, и мошенники, и еще много кто. При этом никто ведь не запрещает высказывать свою точку зрения. Даже в СССР пытались бороться с анонимками… Пространство Интернета должно быть очищено от них!»

Коллега Климова, сенатор Олег Морозов также поддержал идею отказа от анонимности в Интернете, выразив уверенность в том, что Всемирная паутина — такое же пространство, как и любое другое, ичеловек, делая заявления, должен быть готов ответить за свои слова.

«Я тоже сторонник ухода от анонимности. Мы снимем массу вопросов, если законодательно решим эту проблему. Каждый человек будет отвечать за свои слова. Интернет — такое же пространство, как и любое другое», — убежден он.

Член Совета Федерации Алексей Кондратьев, в свою очередь, тоже выступил в поддержку деанонимизации российской части Интернета.

«Необходимо сделать Интернет прозрачным для противодействия попыткам вызвать панику и недоверие к власти. За этим зачастую стоят целые структуры, и это уже страшно», — констатировал он.

Федеральное агентство новостей попросило сенатора Андрея Климова поподробнее рассказать об идее отказа от анонимности в Интернете, которая, несомненно, в случае ее внесения в качестве законопроекта, вызовет противоречивую реакцию в обществе.

По словам собеседника ФАН, этой темой он и его коллеги занимаются давно. К проблемам, связанным с Интернетом, по мнению Климова, есть три основных подхода.

«Первый подход — вообще ничего не трогать, и с ним мне трудно согласиться, потому что, как и любая другая, среда Интернета должна регулироваться, — объяснил он. — В свое время таким же образом была отрегулирована морская среда и были установлены правила мореплавания. Воздушная среда в свое время тоже была просто средой, совсем как Интернет во время его возникновения. А потом все полеты стали регламентированы именно для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей, пользующихся этой средой. С космосом произошла точно такая же история!»

Член Совета Федерации настаивает на необходимости регулировать интернет-среду, точно таким же образом, как это было в свое время сделано с другими средами.

«Здесь не происходит ничего сверхъестественного, это всегда было, есть и будет — регламентации, как национальные, так и международные. Уже сейчас есть, как известно, определенные регламентации. И это — второй подход!» — отметил он.

Третий подход, по словам Климова, как и первый, является другой крайностью и выражает позицию людей, которые говорят о закрытии доступа к глобальной Сети для жителей РФ либо о введении в действие исключительно национальной сети.

«Это — другая крайность, это — самоизоляция, — полагает Климов. — Мое личное мнение состоит в том, что: либо государство должно иметь право на какой-то период ограничить распространение любых анонимных информационных сообщений, например — на период пандемии или на период действия чрезвычайного положения в связи с техногенной катастрофой. Либо вообще сделать так, чтобы каждый мог без труда определить, кто что-либо сказал в его адрес или в адрес третьих лиц. Речь идет, замечу, о публичных высказываниях, а не о тайне переписки! Когда люди общаются в Сети с неограниченным количеством лиц, то здесь под фейковыми именами прятаться не надо».

Между тем, по мнению собеседника ФАН, высказанные им и его коллегами по комиссии идеи и конкретные законы разделяет огромная дистанция. Законы необходимо разрабатывать, основываясь на конституции, в интересах общества, а значит — каждого человека.

«Никто не предлагает рубить с плеча. Мы прежде всего основываемся на Конституции РФ, на основополагающих принципах прав человека и гражданина, но, с другой стороны, нужно действовать и в интересах общества! Даже не государства, а общества. Потому что, например, распространение фейковых новостей с целью вызвать панику среди населения в условия пандемии — это удар по каждому из нас», — подытожил Андрей Климов.

Напомним, что еще в 2019 году президент России Владимир Путин, обращая внимание на важность противодействия распространению фейковых новостей, подписал закон №31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данный закон предусматривает крупные денежные штрафы за распространение ложной информации как для юридических, так и для физических лиц.