Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны. События дня. ФАН-ТВ

Госдума скорректировала одну из важнейших дат воинской славы для нашей страны. День окончания Второй мировой войны, согласно принятому сегодня закону, переносится со второго на третье сентября. В 1945 году президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об объявлении третьего сентября праздником победы над Японией». Более того, на оборотной стороне медалей, которыми награждали ветеранов, тоже значилась именно эта дата. С инициативой выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы. Авторы уверены, что поправки помогут сохранить историческую справедливость в отношении победителей Второй мировой войны.

Лидеры стран ЕАЭС провели видеосаммит

Сегодня прошел саммит Евразийского экономического союза, разумеется, в формате видеоконференции. Инициировал встречу председатель Высшего экономического совета Александр Лукашенко. Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Россия, в лице лидеров, обсуждали совместные меры и способы борьбы с распространением коронавируса. Особняком конечно, стояла экономическая ситуация.

«Обсуждаемый сегодня вопрос имеет гораздо большее число граней, чем те, о которых сегодня было сказано. Думаю, что каждый из вас сейчас выскажет предложения, в том числе по обеспечению финансовой и энергетической безопасности государств — членов союза», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что уже необходимы экстраординарные меры. Наша страна уже отпускает 1,2% ВВП на минимизацию негативных последствий эпидемии, такой же объем матпомощи предусмотрен от Центробанка. Кроме того, блокируется отток средств за рубеж, на доходы, выведенные из России, принят налог в 15%. И кроме того ведется обширная работа по борьбе непосредственно с вирусом.

«Здесь уже отмечалось, что Россия очень активно работает над лекарствами, специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Работа идет хорошо. И, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем с вами поделиться полученными результатами», — заверил Путин.

Российский лидер отметил, что Россия готова помогать другим государствам, при возможности и необходимости. Но решить проблему масштабно, можно только при кооперации большинства стран.