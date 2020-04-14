Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны. События дня. ФАН-ТВ

Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
Госдума скорректировала одну из важнейших дат воинской славы для нашей страны. День окончания Второй мировой войны, согласно принятому сегодня закону, переносится со второго на третье сентября. В 1945 году президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об объявлении третьего сентября праздником победы над Японией». Более того, на оборотной стороне медалей, которыми награждали ветеранов, тоже значилась именно эта дата. С инициативой выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы. Авторы уверены, что поправки помогут сохранить историческую справедливость в отношении победителей Второй мировой войны.
Лидеры стран ЕАЭС провели видеосаммит
Сегодня прошел саммит Евразийского экономического союза, разумеется, в формате видеоконференции. Инициировал встречу председатель Высшего экономического совета Александр Лукашенко. Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Россия, в лице лидеров, обсуждали совместные меры и способы борьбы с распространением коронавируса. Особняком конечно, стояла экономическая ситуация.
«Обсуждаемый сегодня вопрос имеет гораздо большее число граней, чем те, о которых сегодня было сказано. Думаю, что каждый из вас сейчас выскажет предложения, в том числе по обеспечению финансовой и энергетической безопасности государств — членов союза», — сказал Лукашенко.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что уже необходимы экстраординарные меры. Наша страна уже отпускает 1,2% ВВП на минимизацию негативных последствий эпидемии, такой же объем матпомощи предусмотрен от Центробанка. Кроме того, блокируется отток средств за рубеж, на доходы, выведенные из России, принят налог в 15%. И кроме того ведется обширная работа по борьбе непосредственно с вирусом.
«Здесь уже отмечалось, что Россия очень активно работает над лекарствами, специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Работа идет хорошо. И, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем с вами поделиться полученными результатами», — заверил Путин.
Российский лидер отметил, что Россия готова помогать другим государствам, при возможности и необходимости. Но решить проблему масштабно, можно только при кооперации большинства стран.
Лавров записал интервью для российских и зарубежных СМИ
Впрочем, иногда бескорыстная помощь кому-то «выходит боком». Сергей Лавров сегодня рассказал о том, что президенты России и США перед отправкой в Америку гуманитарной помощи обсудили все условия. И тем не менее, русофобские упреки продолжаются сыпаться на внешнеполитическое ведомство, а в западных СМИ множатся фейки. Например, об интервенции России в Италию под прикрытием гуманитарной помощи.
«Печально, что есть люди, которые пытаются сделать из мухи слона и представить все то, что осуществляется в Италии, является чуть ли не вторжением на территорию НАТО и Евросоюза. <…> Напомню одну очень простую вещь тем, кто к подобным утверждениям прибегает. Россия оказала помощь Италии по прямому обращению, прямой просьбе премьер-министра этой страны Джузеппе Конте», — сказал Лавров.
Сергей Лавров также дал оценку действия ВОЗ. По его словам, эффективность работы Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией COVID-19 не вызывает сомнений. Остальное — не более чем попытки политизировать ситуацию. Добавим, глава российского МИД подчеркнул, что вопрос об изменении порядка выезда россиян за рубеж после открытия границ пока не обсуждался, но выездные визы «точно никто не планирует вводить».