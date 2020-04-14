Соседов назвал Успенскую «кабацкой певицей» за выступления в злачных местах

Москва, 14 апреля. Российская «королева шансона» Любовь Успенская на заре карьеры активно выступала в питейных заведениях. Об этом в документальном фильме «Любовь без тормозов», посвященном жизни 66-летней артистки, рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

В видеосюжете говорится, что уже в начале своей творческой деятельности Успенская отметилась выступлениями в ресторанах многих городов СССР, в том числе Киева, Еревана и Кисловодска, передает «Экономика сегодня».

Соседов заявил, что концерты певицы в те годы скорее соответствовали формату кабаре, а сам репертуар скорее напоминал кабацкую песню.

«Этот стиль, в котором она пела – это просто эстрадная такая, клубная, кабаретная, я бы сказал, манера. Кабаре, кабак, кабацкая. Ее называли, кстати, кабацкой певицей, безусловно. Но это правда», — считает критик.

По его словам, артистке приходилось выступать в довольно злачных местах, где собиралась характерная публика. Слушателями ее песен зачастую становились преступники, в том числе довольно авторитетные. Более того, представители криминального мира были самыми щедрыми поклонниками таланта Успенской.

Ранее в Сети активно обсуждали скандальную размолвку Успенской с дочерью. После этого артистка заявила, что подвергается травле, сообщает телеканал «360».