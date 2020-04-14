Адвокат Жорин объяснил, почему потерявший работу Лоза раскритиковал Успенскую

Москва, 14 апреля. Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал исполнительницу шансона Любовь Успенскую за услугу видеопоздравления.

Многие звезды лишились гонораров из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса в мире. Успенская решила проводить время в самоизоляции с выгодой и предложила фанатам записывать видеопоздравления, которые навсегда останутся с ними.

Лоза не оценил бизнес-идею Успенской. Музыкант считает, что артисты достаточно зарабатывали, чтобы скопить денег «на черный день».

Адвокат Жорин прокомментировал слова Лозы. Он отметил, что предназначение любого артиста — нести радость людям. Жорин не увидел в поступке Успенской ничего предосудительного.

Юрист считает, что истинной причиной критики Лозы в адрес Успенской стала зависть. По мнению адвоката, потерявший работу Лоза оказался невостребованным.

«Лично мне кажется, что здесь говорит банальная зависть. Но я очень сильно сомневаюсь, что если бы Юрию Лозе поступило какое-то интересное предложение в этот период, он бы отказался», — заявил Жорин в комментарии Пятому каналу.

Ранее Лоза посоветовал россиянам не сидеть без дела и найти себе удаленную работу на время карантина по коронавирусу. Он привел в пример своего сына, который нашел себе необычную подработку в Сети. Наследник дает уроки иностранного языка в Интернете.