Турция перебросила в Триполи более 9000 террористов-наемников из Идлиба

Бенгази, 14 апреля. Турция направила в Ливию очередную партию из сирийских террористов-наемников для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Количество вновь прибывших джихадистов на территорию североафриканского государства составляет порядка 1500 человек, которые привезли с собой еще и оружие.

О продолжающейся военной помощи ПНС со стороны Анкары сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари. По его словам, в минувшее воскресенье в порт Триполи прибыло турецкое судно с наемниками из сирийского Идлиба, которые являются членами различных террористических группировок. Таким образом, общая численность джихадистов из Сирии в Ливии достигла девяти тысяч.

Стоит отметить, что продолжающаяся переброска террористов для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, а также контрабанда вооружений в Ливию турецкими властями нарушает эмбарго ООН, введенное в 2011 году. Кроме того, спикер ЛНА подчеркнул, что более сотни сирийских наемников, привезенных Турцией в Северную Африку, были уничтожены ливийской армией, когда совершали нападения на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Также он добавил, что не менее 16 турецких интервентов, выступавших на стороне ПНС, были убиты на ливийской земле.

Прибывая в Ливию, джихадисты, сбежавшие из Идлиба, зачастую устраивают провокации, пытаясь сорвать действующий режим прекращения боевых действий, а также грабят, занимаются мародерством и похищают мирных жителей Триполи, требуя выкупы. ПНС и Анкаре уже не удается скрывать присутствие сирийских террористов в ливийской столице, информация об преступной деятельности регулярно появляется в социальных сетях, где несчастные ливийцы рассказывают о бесчинствах наемников Сарраджа и Эрдогана. Иногда сами боевики выкладывают фотографии и видео в соцсетях, как это сделал один из приехавших из Сирии террористов, опубликовав запись приготовления шашлыков на территории североафриканской страны.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что среди вооруженных группировок, совершивших накануне нападение на два прибрежных города Сабрату и Сурман западнее ливийской столицы, были опасные террористы и торговцы людьми, находящиеся в международном розыске, в том числе и сирийцы.