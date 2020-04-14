Ведунья рассказала о связи Сатурна с коронавирусом и назвала время возвращения эпидемии

Создательница «Империи сильнейших ведьм», называющая себя потомственной ведьмой Алена Полынь поделилась с читателями Федерального агентства новостей прогнозом относительно окончания эпидемии, вызванной новым коронавирусом. По мнению ведуньи, сегодня все не так страшно, как многим представляется, и есть время подготовиться к гораздо более сложным временам, которые, возможно, ждут нас впереди.

«Напомню, високосный 2020 год — это «две двойки», — говорит ведунья. — Подтверждается то, о чем я говорила: «две двойки» говорят о некой остановке, о возможности передохнуть. Хотя я понимаю, что для большинства из нас нынешняя ситуация является непривычной. Ведь пандемии такого масштаба при нас не было, и для многих режим самоизоляции, в котором мы оказались, стал потрясением. Вместо того, чтобы отдыхать спокойно дома, люди нервничают, все находятся в стрессе. А тут еще различные мифы и слухи… Все это не добавляет людям спокойствия».

По словам собеседницы ФАН, людей особенно пугает, что ситуация с коронавирусом далека от завершения. По мнению ведуньи, на течение эпидемии серьезное влияние оказывает планета Сатурн.

«Пока все происходит как бы по накрутке, захватывая страну за страной, — говорит Алена. — А так как у нас сейчас очень сильно влияние Сатурна, поведение этой планеты сказывается на всем. Не только на эпидемии, но и на переменах в системе власти во многих странах и так далее. Сатурн у нас будет очень активным до начала июля. Так что отголоски всего этого мы будем ощущать еще в июле.

Потом настанет затишье, передышка. Однако этот год в целом неподвижный — «две двойки» — он больше для построения планов, для выстраивания партнерских отношений и так далее. Год на самом деле для стабилизации. А нынешний хаос — это, чтобы построить стабильное начало».

Тем не менее ожидать, что летом все закончится, не стоит, предупреждает ведунья.

«Примерно в ноябре, по моим прогнозам, мы опять вернемся к этой проблеме (с коронавирусом). Как мы уже знаем, вирус может мутировать, и, возможно, сейчас он меняется на ходу. Помните, вначале он поражал в основном пожилых людей? — Сейчас — кого ни попадя. Он меняется, и, возможно, осенью мы увидим новый вирус, может быть, ему даже дадут новое название», — предупреждает Алена Полынь.

Ведунья также рассказала, как стоит себя вести в этой непростой ситуации и как подготовиться к периоду, который начнется после окончания пандемии и после завершения 2020 года. Прогноз на ближайшее трехлетие и советы Алены Полынь читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.