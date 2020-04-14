Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом от покойника

Бангкок, 14 апреля. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией от покойника зафиксирован в Таиланде. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным издания, судмедэксперт заразился коронавирусом от умершего в одной из больниц Бангкока. Позднее судмедэксперт тоже скончался от коронавирусной инфекции. В связи с этим инцидентом организации здравоохранения призвали судмедэкспертов и патологоанатомов соблюдать меры предосторожности при работе с погибшими от коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса умерли более 119 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

К настоящему моменту в Таиланде зафиксировано более 2,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 40 человек.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.