Американский профессор рассказал, как мелатонин может помочь в борьбе с коронавирусом

Москва, 14 апреля. Известный американский ученый, профессор и президент компании CureLab Oncology, Inc. Александр Шнейдер заявил, что помочь в борьбе с коронавирусом может мелатонин, который способен убивать сильное воспаление в легких и предотвращать массовую гибель клеток этого органа.

Шнейдер объяснил, что пока про новый коронавирус известно слишком мало, но у COVID-19 есть близкие родственники, которые изучены достаточно хорошо, и он полагается на данные, опубликованные по этим вирусам.

«Понимаете, вирус чем-то похож на террориста. Сам он мало чем обладает и мало, что может, однако у него есть способность, попав в клетку, «передернуть» имеющиеся там весьма полезные инструменты, превратив их в длинные», — рассказал врач.

Процесс воспаления Шнейдер назвал нормальным и необходимым для организма, ведь он помогает мобилизовать иммунитет.

«Частью машины запуска воспаления является многобелковый олигомерный комплекс инфламмасома.Так вот мелатонин ее ингибирует, то есть выключает», — добавил он.

Шнейдер не стал отрицать, что работу инфламмасомы способны инактивировать и другие препараты, но мелатонин самый нетоксичный и недорогой. Кроме того, мелатонин, по его словам, можно использовать для стимуляции иммунитета.

«Вирусная инфекция вызывает всплеск образования в легких радикалов кислорода и азота, для перехвата которых у организма есть специальные молекулы – антиоксиданты. Самым мощным таким перехватчиком радикалов является мелатонин, одна молекула которого гасит аж 10 радикалов!» — цитирует его Nation News.

При повышении уровня мелатонина в организме, инфекция не может использовать свободные радикалы во вред человеку. К примеру, при атипичной пневмонии в легких запускается процесс массового самоубийства клеток, а мелатонин резко уменьшает массовую гибель клеток.

Шнейдер также считает, что мелатонин следует применять и тем, кто уже заразился коронавирусом, чтобы болезнь не перешла в острую форму. При этом он обратил особое внимание, что предлагает употреблять мелатонин не «вместо», а «вместе» с другими противовирусными препаратами. При появлении вакцины, по его мнению, мелатонин может усилить эффект вакцинации особенно у пожилых пациентов.