Краснов поручил прокурорам незамедлительно реагировать на повышение цен на продукты

Москва, 14 апреля. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным ведомствам незамедлительно реагировать на сведения о завышении цен на ряд социально значимых товаров, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ритейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории», — говорится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры России.

В ведомстве напомнили, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в России установлен мораторий на осуществление контролирующими органами, в том числе Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ), в этом году плановых и внеплановых проверок.

При этом подготовлен порядок взаимодействия с органами при поступлении информации о завышении цен на муку, гречку, сахар и другие продукты, указали в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно о завышении поставщиками и производителями цен на имбирь и лимон. В воскресенье ФАС сообщила, что фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в стране.

Во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла в режиме онлайн конференция на тему «Цены в магазинах». Эксперты рассказали, ждать повышения цен на фоне пандемии коронавируса.