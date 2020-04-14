Представитель Бабкиной рассказал о состоянии 70-летней артистки после выхода из комы

Москва, 14 апреля. Российскую исполнительницу и народную артистку России Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы.

Как сообщил концертный директор артистки Сергей Горох, в настоящий момент Бабкина находится в сознании, ее состояние стабильно. По словам депутата Мосгордумы, народного артиста России Евгения Герасимова, здоровье артистки постепенно улучшается.

«Ей становится пусть медленно, но лучше», — сообщил он телеканалу «Звезда».

70-летнюю Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус 6 апреля. Врачи провели необходимые тесты, заболевание COVID-2019 не подтвердилось. У Бабкиной диагностировали пневмонию. Артистка находится в частном медицинском центре. Она внесла аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы лечь в частную больницу. При выписке будет сделан перерасчет на основе предоставленных Бабкиной медицинских услуг. Артистка находится в палате повышенной комфортности, которая ей обходится в 25 тысяч рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что с 8 апреля Бабкина находится «на искусственной вентиляции легких — в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд». У нее перестала подниматься температура.