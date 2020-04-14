Ученые выявили ген, отвечающий за регенерацию сердца

Москва, 14 апреля. Ученые нашил ген, который отвечает за регенерацию клеток сердца в человеческом организме. Об этом сообщает научный журнал Nature Communications.

Группа ученых из Великобритании, Италии и Австралии исследовали гены, которые отвечают за развитие рака, однако в процессе работы выяснилось, что один из них способен запускать процесс регенерации клеток сердца.

Исследователи отмечают, что после сердечного приступа сердце взрослого человека может потерять порядка миллиарда кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы. Потеря этих клеток делает сердце слабым, вызывая сердечную недостаточность и смерть. Однако эти клетки имеют способность регенерации.

«Теперь мы знаем, чего не хватает, мы можем добавить это и заставить клетки размножаться», — заявила глава научной группы Кэтрин Уилсон.

Ученые надеются, что в дальнейшем им удастся продвинуться в этом вопросе, благодаря чему появится новое направление генетической терапии заболеваний сердца.

Ранее швейцарские ученые обнаружили связь между дневным сном и возникновением инфаркта миокарда. По их данным, ежедневный дневной сон значительно повышает риск сердечного приступа. При этом продолжительность сна не играет ключевую роль в этом вопросе.