Матерям-одиночкам помогают неравнодушные петербуржцы. ФАН-ТВ

Неравнодушные люди помогают продуктами, детскими игрушками и оказывают финансовую поддержку тем, кого пандемия застала врасплох.

Активист и правозащитник Никита Сорокин больше десяти лет соединяет тех, кому нужна помощь, с теми, кто эту помощь хочет оказать. Люди пишут ему в социальных сетях и практически сразу получают отклик.

В период пандемии многие оказались в непростой ситуации, кто-то лишился работы, оставшись без средств к существованию. Как отмечает активист, самым частым запросом стали продукты питания.

«Люди находятся в тяжелой ситуации и тут даже не юридически им нужно помогать, а нужно помогать уже едой, финансами. Мы стараемся с финансами не работать. Люди, у которых есть возможность что-то купить и пожертвовать, то такие люди выходят на меня, они готовы отдать еду, и я просто эту еду перевожу до другого человека», — говорит Никита.

Сорокину удалось «подружиться» с различными группами в социальных сетях, где люди просят о помощи. Одной из таких групп стало сообщество матерей-одиночек Петербурга, там свой призыв о помощи разместила Наталья Остроумова, оставшись без работы, она не знала, на что кормить свою трехлетнюю дочь.

«Я являюсь мамой одиночкой, поздние роды, поздний ребенок. На нас никакие льготы в данный момент не распространяются, потому что ребенку уже исполнилось три года и три месяца. Садики закрыты до 30 апреля, с дежурными садами по городу очень тяжелая ситуация, на удаленку переводят не всех, в моем случае работодатель отказался переводить на такую систему работы. Мне пришлось взять больничный лист по уходу за ребенком, чтобы не было прогулов на работе. Нечем было кормить ребенка, каждый день ломаешь голову, потому что когда дети ходят в садик, то там режим и трехразовое питание, а соответственно, когда родители сидят дома, в лучшем случае, это питание один раз в день», — рассказала Наталья.

По словам Никиты, пока тех, кто готов помогать даже больше, чем тех, кто в помощи нуждается. Часто люди, получившие поддержку, делятся продуктами с другими и рассказывают, куда можно обратиться в сложной ситуации.