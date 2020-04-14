В Латвии проводят военные учения, наплевав на напряженную обстановку из-за пандемии

В то время как самые масштабные учения, задуманные американцами по «спасению» Европы, Defender Europe 2020 (40 тысяч штыков, из них 20 тысяч — американские) вынужденно отменили из-за коронавируса, натовцы решили провести на восточном фронте хотя бы небольшой такой «Стальной драчун» (Steel Brawler). С 13 по 18 апреля.

Причем «драчуна», подобно яйцам, которые хотел недавно показать жителям Латвии ее американский премьер, неудачно выразившийся по-латышски в поздравлении с Пасхой, решили продемонстрировать не на огромном полигоне в Адажи под Ригой, а в лесах под Даугавпилсом — вблизи белорусской и российской границ, так сказать, в местах, максимально приближенных к реальному театру военных действий...

И плевать, что в Латвии с 12 марта введен порядок ЧС, когда даже традиционное ежегодное шествие по центру Риги в честь легионеров Waffen SS 16 марта отменили, несмотря на то, что и президент, и спикер сейма, и министр обороны ЛР не раз призывали латвийцев гордиться бывшими легионерами СС, присягавшими Гитлеру.

Плевать и на то, что экономика республики буквально слегла из-за коронавируса, а у тысяч безработных нет даже заначки. К чиновникам, депутатам сейма это, понятно, не относится — министры, президент и спикер Сейма ЛР не отказываются не только от своих космических зарплат, но даже от ежемесячных надбавочных более 1000 евро на репрезентационные расходы.

По какой статье станут оприходовать эту надбавку? Или на репрезентационные расходы подтверждения не требуется? А может, рискну предположить, все же кто-то из этой «политэлиты» вдруг соизволит в качестве «репрезентацонного» жеста прикупить хотя бы защитные маски и подарить их тем же «драчунам» (о жителях едва ли вспомнят), у которых яйца, как и все остальное, явно не стальные.

Вот ведь и в рядах национальных Вооруженных сил Латвии, и среди 1200 бойцов международного натовского лоскутного батальона уже зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. А сколько их прибавится после этих учений?

«Стальной драчун» рискует превратиться в «Стального скандалиста», «дебошира» или «крикуна», как еще можно перевести с английского слово brawler.