Москва, 14 апреля. Китайские врачи высоко оценили меры, принимаемые властями России для предотвращения эпидемии коронавирусной инфекции. Накануне в Россию прибыла делегация китайских медэкспертов для оказания помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.

Глава делегации Ван Кайли отметил, что власти Москвы и Подмосковья, а также других регионов РФ предприняли своевременные и эффективные меры для противостояния распространению коронавирусной инфекции.

«Российское правительство, власти Москвы своевременно приняли эффективные меры, СМИ также повели себя правильным образом, так как коронавирус является совершенно новым типом вируса, мы совместно находимся в процессе исследования», — пояснил Кайли.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 119 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения, 170 человек умерли. Почти 1,7 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.