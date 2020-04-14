Завышавшие цены на имбирь спекулянты разорились после падения ажиотажа

Москва, 14 апреля. Цены на имбирь значительно снизились после того, как ФАС инициировала соответствующее расследование. Об этом во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» сообщил глава управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.

По его словам, часть спекулянтов, планировавших обогатиться на продаже имбиря по завышенным ценам, уже понесла существенные потери после падения ажиотажа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается имбиря, то мы расследование проводим. Цена уже снизилась в десятки раз. И некоторые товарищи, закупившиеся, чтобы перепродать, разорились», — рассказал Тенишев.

Он также обратил внимание, что появившаяся в СМИ информация о росте цен на имбирь не отражала реальную картину, поскольку ряд сетевых магазинов продолжал торговать этим продуктом по прежней стоимости.

«У меня очень большой вопрос к СМИ относительно ажиотажа на эти группы товаров. Почему никто не показал, как в «Магните» имбирь продавался по 450 рублей за кило, в то время как некоторые толкали его за несколько тысяч рублей?» — подчеркнул представитель ФАС.

Он отметил, что ситуация с подорожанием имбиря разрешилась «естественным экономическим путем», а именно благодаря конкуренции. Таким образом, вмешательство контролирующего ведомства было вторичным.