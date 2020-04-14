Доктор Комаровский назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии

Москва, 14 апреля. Массовый прием антибиотиков мог стать причиной высокого уровня смертности в Италии от коронавирусной инфекции, заявил известный врач Евгений Комаровский в своем YouТube-канале.

Одна из подписчиц рассказала, что многие итальянцы употребляют антибиотики «по любому поводу». Она поинтересовалась у доктора Комаровского, могло ли это стать причиной высокой смертности в Италии, на что врач ответил утвердительно.

«Чем активнее используются антибиотики, особенно если без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона у людей, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов», — сказал 59-летний специалист.

По его словам, осложнения зараженных коронавирусом часто бывают вызваны бактериями, на которые «ничего» не действует, что может приводить к увеличению смертности.

Доктор Комаровский призвал ни в коем случае не принимать антибиотики как средство самолечения или профилактики. Он подчеркнул, что исследования доказали, что антибиотики, которые употребляют в профилактических целях, увеличивают вероятность бактериальных осложнений.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что причиной стал новый тип коронавируса.

Долгое время Италия была лидером по числу случаев заражения и летальных исходов. В данный момент на первое место по этим показателям вышли США.