Главные новости 14 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 14 апреля.

Врачи назвали признак коронавируса, обнаружив который человеку срочно необходимо обращаться в скорую помощь. Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую.

От 50% до 70% людей, инфицированных новым типом коронавируса, могут не испытывать никаких симптомов. Ученые из Сингапура пришли к выводу, что 70% больных COVID-19 не чувствуют симптомов.

Профессор Евгений Ачкасов заявил о парадоксальной ситуации со снижением индекса самоизоляции в Москве. Ученый рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве.

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал список из пяти мест, где чаще всего человек может заразиться коронавирусом. Врач назвал аптеку самым опасным местом для заражения коронавирусом.

Россия работает над вакциной и готова делиться, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите ЕАЭС. Путин заявил, что Россия готова делиться своей вакциной против коронавируса.

Президентские выборы в Сирии назначены на сентябрь 2021 года. Получится ли у Башара Асада удержаться на своем посту, и кто может занять его место — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН). Рейтинг Башара Асада падает: кто может сменить его на посту президента Сирии.

Российский многоцелевой фрегат «Адмирал Касатонов» заглушил приборы ВС Норвегии во время учений, проходивших неподалеку. В Китае заявили, что российские корабли могут обезвредить флот НАТО без единого выстрела.

Врач Александр Мясников заявил, что карантин нужен для сдерживания эпидемии, однако он может иметь и негативные последствия. Доктор Мясников рассказал, какими проблемами может обернуться карантин.

Лоза прокомментировал решение певицы Любови Успенской, которая предложила поклонникам услугу видеопоздравления. Лоза осудил Успенскую, которая начала «торговать лицом» из-за коронавируса.

Александр Мясников разъяснил разницу между карантином и самоизоляцией, отметив, что изоляция должна быть ограничена. Доктор Мясников объяснил различия между самоизоляцией и карантином.