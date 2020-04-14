Сирия, 14 апреля. Курдские боевики занимаются контрабандой бензина в Дейр-эз-Зоре. Турция переправила в Идлиб еще один военный конвой. Двое детей погибли в результате взрыва мины в районе Пальмиры на востоке Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: освободила протурецкого боевика, задержанного накануне в районе Ан-Найраба в Идлибе.

«Исламское государство»1: обвиняется во взрыве вблизи города Пальмира на востоке Хомса.

Курдские вооруженные группировки: задержали молодого человека в городе Хаваидж в Дейр-эз-Зоре, обвинив его в членстве в ИГИЛ1; выписали десятки штрафов за нарушение комендантского часа в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили очередной конвой с подкреплениями в Идлиб.

Провинция Хомс

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что поблизости от города Пальмира разорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства». В результате инцидента погибли двое детей — братьев шести и семи лет,. Еще один ребенок трехлетнего возраста был тяжело ранен. Сейчас пострадавший находится в больнице. О том, была ли бомба установлена боевиками ИГ1 еще во время оккупации этих территорий, или взрыв стал следствием подпольной деятельности джихадистов, пока неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** арестовали молодого человека на одном из своих контрольно-пропускных пунктов вблизи города Хаваидж. Сириец был задержан по обвинению в принадлежности к «Исламском государству». Напомним, ранее также сообщалось об арестах гражданских лиц в населенном пункте Багуз-Фаукани.

Между тем Telegram-канал (NovostiDamask) опубликовал фото очередей, которые выстраиваются на заправках в населенном пункте Ат-Тайяна, контролируемом курдскими боевиками. Подобная ситуация складывается из-за нехватки топлива, которое вывозится «демократическими силами» контрабандным путем.

Провинция Идлиб

Появилась уточненная информация о последствиях взрыва в населенном пункте Кафр-Тахарим, о котором стало известно в первой половине дня. Twitter-канал (mohmad_rasheed) передает, что пострадали не менее четырех человек, в том числе двое детей. О степени тяжести полученных ими травм не сообщается. Напомним, Кафр-Тахарим находится в оккупации группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1***.

Очередной конвой с подкреплениями прибыл в Идлиб из Турции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jacksanders1965), колонна бронеавтомобилей и другой техники пересекла границу в районе погранперехода «Кафр-Лусин» на севере провинции.

Стало известно, что террористы ХТШ освободили полевого командира «Сирийской национальной армии» по прозвищу Абу Али Джарджаназ, который был задержан накануне, а также нескольких подконтрольных ему боевиков. Напомним, радикальные исламисты устроили демонстрации на трассе М-4, когда военнослужащие ВС Турции и их союзники попытались расчистить магистраль от заграждений в районе Ан-Найраба. Это привело к вооруженному конфликту и взаимным арестам.

Провинция Ракка

В окрестностях административного центра региона обострилась напряженность в отношениях между курдскими боевиками и местным населением. Согласно информации агентства новостей Al Nour, члены «Демократических сил Сирии» (SDF) наложили десятки штрафов на жителей района Аль-Каттар и близлежащих поселений под предлогом нарушения комендантского часа. Напомним, подобные сообщения поступали и ранее. Так, около недели назад курдские боевики задержали молодого человека в городе Ат-Табка, обвинив в несоблюдении карантина, несмотря на то, что работа магазинов прекращена не была.

Военный источник в сети Twitter (ka9loo) сообщает о том, что в Ракке была арестована группа лиц, которые занимались перевозкой сирийцев между районами, занимаемыми SDF, и зоной контроля правительственных сил. Задержание произвели члены курдской «милиции» «Асайиш».

1 Организация запрещена на территории РФ.