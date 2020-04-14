В ДНР обвинили Зеленского в желании ликвидировать Украину

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал так называемый закон о рынке земли. Данный закон был принят Радой в ночь на вторник 31 марта, его принятие сопровождалось многочисленными акциями протеста со стороны аграриев и владельцев фермерских хозяйств.

Как отметила в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина, даже простые украинские граждане выступали против продажи земли.

«Закон о рынке земли гласит, что до 2024 года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года сельхозземли в Украине смогут покупать и юридические лица, а лимит площади участков для одного покупателя увеличится до 10 тысяч гектаров. Приватизация государственной земли будет запрещена. Что касается возможности покупки земли на Украине иностранцами, то этот вопрос должен будет решаться на референдуме, регламент проведения которого на Украине по-прежнему отсутствует», — пояснила Елена Шишкина.

Заметим, что депутаты Верховной рады, которые выступают против открытия рынка земли, подали в парламент 13 постановлений об отмене результатов голосования по этому законопроекту. Однако Верховной раде Украины удалось все-таки разблокировать подписание этого закона.

Теперь, после того как закон подписал Разумков, последним этапом его прохождения является подписание закона президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда на Украине официально с июня 2021 года рынок земли будет открыт.

Шишкина напомнила, что открытие рынка земли было одним из основных условий получения Киевом очередного кредита от МВФ, а экономический кризис на Украине и приближающийся дефолт толкают Зеленского на крайние меры.

«Поэтому нет никаких сомнений в том, что закон будет подписан и вступит в силу. Украинская земля будет распродана «с молотка» и в конечном итоге достанется олигархам и иностранцам. И все это благодаря Зеленскому и его команде, которые уже в открытую ведут свою игру по ликвидации Украины как государства. «Слуги народа» продолжают активно разрушать Украину и доводят народ до крайней черты бедности, продавая, пожалуй, ценнейшее украинское достояние — землю», — добавила Елена Шишкина.

По мнению депутата ДНР, уже не возникает сомнений, что от украинского суверенитета не осталось и следа, а все действия Зеленского и его команды надиктованы извне. Киев фактически перестал быть столицей Украины, теперь этот статус всецело принадлежит Вашингтону.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.