Водители такси нашли новый способ заработать в условиях пандемии коронавируса

Москва, 14 апреля. Таксисты, спрос на услуги которых из-за коронавируса заметно снизился, нашли новые способы заработать.

Представители таксомоторных компаний рассказали о работе в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Представитель «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова подтвердила, что в настоящее время наблюдается заметное снижение спроса не предоставляемые услуги, передает телеканал «360».

«Поездки в аэропорты и на вокзалы, в торговые и бизнес-центры, в развлекательные зоны и в образовательные учреждения либо практически прекратились, либо резко сокращаются», — пояснила Наталья Рожкова.

По ее словам, аналогичная ситуация сложилась и в других странах. Сейчас люди предпочитают минимизировать поездки по городу и остаются дома. Однако водители без работы не остаются, так как многие заказывают продукты на дом или иные товары с доставкой.

Рожкова добавила, что компания намерена инвестировать в развитие и маркетинг направления доставки, так как «оно может стать драйвером роста отрасли такси и стимулировать рост поездок и заработка водителей».

Генеральный директор ООО «Евротранссервис», председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко подтвердил, что водители такси перешли на доставку. Он заметил, что сложившаяся ситуация является непростой и нужна поддержка государства.

«Мы обращались с просьбой дать нам бесплатную стоянку», — сообщил Коношенко, пояснив, что 20-минутная бесплатная стоянка очень помогла бы таксистам.

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире. Власти РФ предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.