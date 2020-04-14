Осташко предложил КПРФ помогать москвичам на деньги олигарха Грудинина

Москва, 14 апреля. Главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко назвал терроризмом и шантажом угрозы коммунистов проводить стихийные несанкционированные митинги в Москве, если мэр столицы Сергей Собянин проигнорирует их предложения по борьбе с коронавирусом.

Осташко напомнил, что КПРФ ежегодно получает из госбюджета сотни миллионов рублей, но при этом они до сих пор почему-то не пустили часть средств на помощь населению во время эпидемии. Единственное, что члены партии сделали — это напечатали себе маски с изображением серпа и молота и выдвинули свои требования властям Москвы.

Журналист также обратил внимание, что никакой поддержки никто не увидел и от бывшего кандидата в российские президенты Павла Грудинина, хотя, как известно, он является достаточно состоятельным человеком.

По его мнению, в последнее время коммунисты просто позорят то, что было в Советском Союзе. Сейчас у них только одна идея — это бабки и власть. И вместо того, чтобы выдвигать какие-то дикие требования, члены КПРФ могли бы показать на своем примере, как можно помогать людям в нынешней ситуации.

«Пусть клубничный олигарх Грудинин откажется от доходов, пусть раздаст всю свою продукцию бесплатно, и тогда, может быть, Собянин его услышит. А требовать от других того, чего вы не делаете сами и никогда не сделаете, — это популистский прием», — подчеркнул эксперт в комментарии Nation News.

Политолог не исключил, что на фоне эпидемии коронавируса и неспокойствия в обществе КПРФ, и сросшиеся с ними навальнисты могут иметь даже определенную популярность. Он добавил, что россиянам еще предстоит столкнуться с подобными случая такого шантажа и коронавирусного терроризм. Но за свои действия, за призывы к незаконным митингам коммунисты должны отвечать.