G7 заявила о намерении восстановить рост мировой экономики

Москва, 14 апреля. Страны «Большой семерки» намерены восстановить рост мировой экономики до уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса. Об говорится в письменном заявлении лидеров G7.

Документ был подписан по итогам переговоров сторон, прошедшем в режиме видеоконференции.

«Мы полны решимости не только восстановить уровень роста, ожидавшийся до пандемии COVID-19, но и заложить фундамент для более мощного будущего роста», — отмечается в документе.

«Группа семи» продолжит координировать действия через США, которые являются председательствующей страной. Лидеры «семерки» призвали поддержать свои намерения «Большую двадцатку».

В заявлении говорится также о планах использовать «все политические инструменты» для стабилизации мировой экономики.

«Включая денежно-кредитные и налогово-бюджетные меры, а также адресные шаги, чтобы немедленно поддержать в такой степени, в которой необходимо, наиболее затронутых (пандемией. — Прим. ФАН) работников, компании и сектора (экономики. – Прим. ФАН», — заявили лидеры G7.

По их заверению, министры финансов будут на еженедельной основе координировать действия по поддержке экономики.

Кроме того, главы государств «семерки» пообещали устранить сбои в международной торговле, чтобы обеспечить поставки товаров.