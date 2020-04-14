Ассоциацию производителей пива учредили в России

Москва, 14 апреля. Три крупнейших производителя пива в России AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken создали Ассоциацию производителей пива.

Некоммерческое объединение, учредителями которого стали АО «АБ Инбев Эфес», ООО «Пивоваренная компания Балтика» и ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», было зарегистрировано 13 апреля. Возглавил Ассоциацию производителей пива Вячеслав Мамонтов, который занимал аналогичную должность в Союзе пивоваров.

«Пивоваренные компании АB InBev Efes, «Балтика» и Heineken приняли решение продолжить совместную работу по защите интересов пивоваренной отрасли в рамках нового отраслевого объединения — Ассоциации производителей пива», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как пояснили в организации, в задачи ассоциации входят обеспечение благоприятных условий развития пивоваренной отрасли в России, защита интересов производителей, а также обеспечение стабильной работы пивоиндустрии.