Онтиков призвал власти Мальты заняться «настоящим ливийским урегулированием»

Мальта пытается решить свой миграционный кризис, склоняя Евросоюз ко вложению 100 миллионов евро в гуманитарную миссию в Ливии по удержанию мигрантов в стране. Такое мнение Федеральному агентству новостей (ФАН) в эксклюзивном комментарии выразил востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Ранее ФАН сообщало о предложении правительства Мальты к Евросоюзу, направленному на удержание мигрантов в Ливии — предполагалось, что пограничники ЕС (EUBAM) и миссия поддержки ООН (МООНПЛ) будут препятствовать пересечению мигрантами Средиземноморья, таким образом, сократив приток иностранцев из Африки в Европу. По мнению чиновников республики, миссия является «единственным устойчивым и реалистичным вариантом избежать этого гуманитарного кризиса и спасти жизни мужчин, женщин и детей», так как предоставляла бы жителям Ливии еду, лекарства и медицинское оборудование.

По мнению Андрея Онтикова, 100 миллионов евро — небольшая сумма в государственных масштабах для решения вопроса с мигрантами. Он отметил, что гораздо больше пользы принесло бы, если усилия были направлены на решение ливийского кризиса в целом.

«От этого выигрывали бы все, в том числе, европейцы, которые терзаются наплывом нелегальных мигрантов. Но пока что мы видим только столкновение различных интересов несмотря на несколько конференций, которые уже проходили по урегулированию кризиса в Ливии в Палермо и Берлине. Несмотря на это, воз и ныне там, и вообще нет никаких предпосылок для решения проблемы. На бумаге все эти конференции очень прогрессивные и правильные, но на деле предложения не реализуются», — утверждает Андрей Онтиков.

По мнению собеседника ФАН, Мальта подобными предложениями пытается решить исключительно свой миграционный кризис. Онтиков утверждает, что эти предложения способны купировать эту проблему на некоторое время, но не способны урегулировать ее полностью, учитывая царящих хаос в стране и тот факт, что определенные политические круги в Ливии его провоцируют, прилагая максимум усилий для того, чтобы он продолжался.

«Урегулирование этого вопроса тесно связано с урегулированием самого ливийского конфликта. Будут нормальные власти, нормальная погранслужба, нормальные силы безопасности в Ливии — не будет проблем с мигрантами в том виде, в котором они сейчас существуют», — считает востоковед.

Он отметил, что люди часто слышат о том, как мигранты пересекают Средиземное море или тонут в нем, но в российских СМИ очень мало информации о том, что происходит на территории самой Ливии и как осуществляется процесс перемещения мигрантов через ливийскую территорию к средиземноморскому побережью.

«А процесс очень банальный. Он крайне криминализирован: по большому счету, процесс перемещения людей обратился в сферу, где хозяйничают в лучшем случае преступники и криминальные элементы. Мигранты платят огромные деньги за то, чтобы их доставили к средиземноморскому побережью и посадили их в лодки. В лучшем случае, их действительно доставляют — это в самом лучшем случае. В худшем они оказываются на невольничьих рынках, которые в Ливии уже появились», — поясняет Онтиков.

Собеседник ФАН также обратил внимание на заявления со стороны ООН, звучавшие несколько месяцев назад, касающиеся сложностей в подсчете количества погибших мигрантов. В международной организации отмечали, что удается учитывать только тех мигрантов, которые погибли непосредственно в Средиземном море. Андрей Онтиков отметил, что учет мигрантов, погибших уже в самой Ливии или направлявшихся в страну, учитывая ситуацию в ней, просто не представляется возможным.

Таким образом, ливийцы бегут из страны не в поисках лучшей жизни с европейскими ценностями, а элементарно пытаясь спастись от террористов, поддерживаемых так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Тех, кому не улыбнулась удача при попытке побега, арестовывают подконтрольные «МВД» ПНС Департамент по борьбе с незаконной миграцией и Береговая охрана, печально известные своими преступлениями.

Напомним, преступления боевиков Береговой охраны уже не раз описывались в докладах СБ ООН, где отмечались бесчеловечные условия содержания мигрантов в тюрьмах, а также применение пыток и сексуального насилия. Более того, порой бандиты из Береговой охраны похищали людей с целью получения выкупа и принуждения к подневольному труду, в том числе, к проституции, а также продавали арестантов в рабство.