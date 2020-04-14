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Мединский процитировал басню Крылова в ответ на снос памятника Коневу в Праге

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Мединский процитировал басню Крылова в ответ на снос памятника Коневу в Праге

Москва, 14 апреля. Помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский прокомментировал решение властей Праги снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который освободил Чехию от нацистских захватчиков.

Он отметил, что чешский народ и президент страны не разделяют русофобской позиции городской администрации и наверняка испытывают стыд за своих соотечественников.

«Много изучал историю Чехии и Словакии, чешскую культуру — это глубоко симпатичный, трудолюбивый, талантливый народ, но, как говорится, в семье не без урода», — процитировал Мединский басню Крылова.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил снесших памятник Коневу пражских чиновников с собакой Павлова. Он отметил, что многие западные политики используют антироссийскую повестку для своего продвижения и не в состоянии реализовать себя в конструктивном контексте.

Напомним, что в первых числах апреля в Праге был демонтирован памятник Ивану Коневу. Инициатором «муниципального вандализма» (так действия властей охарактеризовало посольство РФ) был глава района Прага-6 Ондржей Коларж. На месте снесенного монумента он хочет установить памятник освобождению Праги, а изваяние советского маршала спрятать в одном из музеев военной истории. Отметим, что местные жители и ветеранские организации выступали против сноса. Действия Коларжа также осудил президент страны Милош Земан, который заявил, что Конев сделал для Чехии больше, чем пражский чиновник.

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