Вирус хуже террориста. Роман Носиков о Кадырове, спутавшем сорта оппозиционных СМИ

Эпидемия, как и любой кризис, обостряет уже имеющиеся противоречия. Но если вдруг противоречие не обостряется, то это же не повод сидеть сложа руки. Ему можно помочь: способы есть разные.

Можно, например, объяснить согражданам, что ограничения их прав, наложенные в связи с пандемией коронавируса, — незаконны. И заодно научить их, как правильно «качать права» и устраивать конфликты с полицией.

Или другой способ — запугать людей страшилками о том, что если они будут сидеть дома, то непременно подхватят вирус через вентиляцию (спойлер: нет, не подхватят).

Еще вариант — кричать, что скоро мы все умрем с голоду. Ну или глубокомысленно мычать, что государство обязано компенсировать бизнесу все его убытки, раз уж оно наносит ему вред, спасая население от мора. Словом, в разгар эпидемии самое время обратиться к таким человеческим чертам, как трусость, эгоизм и жлобство.

И конечно, можно поиграть на старых добрых религиозных противоречиях. Без них в кризис никуда. Ведь это так сладко — по четным дням атаковать Церковь за то, что она закрыла храмы на Пасху: «Разве может верующий опасаться заразы в храме?!» А по нечетным — попрекать ту же Церковь за антисанитарию и потворство эпидемии.

Где дело дошло до религии, там и до национальности недалеко. Так, первостатейный либерал Сергей Митрохин призвал к массовым депортациям. За счет государства, разумеется. Отличный способ сэкономить на зарплате для строительных фирм придумал Сергей Сергеевич. Не знаю, сам ли догадался или подсказал кто.

Ну а «Новая газета» решила по мелочи не работать и взялась сразу за Чечню. Если кто не помнит, это такой регион России, который совсем недавно, по историческим меркам, был залит кровью до краев. Поэтому многим хочется поковыряться в этой ране: авось опять потечет.

«Новая газета» обвинила Рамзана Кадырова в том, что он якобы относится к инфицированным коронавирусом как к террористам. И поэтому, мол, те вынуждены скрываться.

Вот как «Новая» обосновывает свои обвинения:

«Как сидящие на карантине, так и загнанные «в самоизоляцию» люди сказали нам, что категорически не намерены в инициативном порядке сообщать властям о повышенной температуре, кашле и других симптомах болезни. Причина банальна. Кадыров публично приравнял зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами. «Абдулла Гараев ни грамма совести не имеет, — сказал Магомед Даудов в прямом эфире своего инстаграма. — Я отправил <к нему в палату> врачей в противочумных костюмах, чтобы они передали ему телефон. Я требовал от него, чтобы он назвал мне имена людей, с которыми контактировал... Еле-еле заставил признаться в том, что 18 марта к ним в гости приходил вернувшийся из хаджа <паломник> (Даудов называет его имя) и после этого они заболели… Больше <Гараев> никого не назвал!..» Если Даудов не стесняется посылать врачей для допроса еле дышащего с помощью кислородной маски больного человека, то представьте, что в Чечне могут сделать со здоровым».

На первый взгляд, это просто кошмар. Действительно, как так можно с больным! Но если прочитать материал «Новой» внимательно и выстроить события не задом наперед, как в материале, а восстановив хронологию, то все встает на свои места.

Осуждаемый Даудовым (Магомед Даудов — руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу) Абдулла Гараев имел встречу с паломниками, которые заразили коронавирусом его самого и его брата. После этого брат Гараева скончался, а сам он скрыл факт болезни и устроил пышные похороны с сотнями приглашенных. Все эти люди сейчас, возможно, также инфицированы. Затем, испугавшись, но так и не сообщив о собственном заболевании, Абдулла Гараев своим ходом отправился в больницу, где мог заразить еще и медперсонал.

Что же делает «Новая»? Она пытается выдать совершенно нормальный для ответственного человека гнев Магомеда Даудова не за последствия целой серии безответственных поступков Гараева, а за их причину. А меры, принятые для обеспечения самоизоляции участвовавших в похоронах людей, — за репрессии.

Прочитав эту статью, Рамзан Кадыров, мягко говоря, несколько расстроился. После чего призвал ФСБ и «Газпром» положить предел безобразиям со свободой слова.

«Газпром» тут при том, что Рамзан Ахматович перепутал «Новую» и «Эхо Москвы». Но упрекать его за это я не могу. У меня самого все меньше желания тратить силы на сортировку рукопожатной субстанции.

Сейчас «Новая газета» встала в позу жертвы. Она громко заявляет об угрозах в свой адрес. А «Эхо Москвы»? Оно вполне отчетливо поддерживает единомышленников из «Новой».

Оппозиционные журналисты исходят из того, что их самозахваченные привилегии — нести любую чушь и ни за что не отвечать — с приходом пандемии никуда не делись и работают как раньше.

Они полагают, что если вчера им удавалось вставать на любую, даже самую отталкивающую позицию, лишь бы она была против России, то сегодня они могут занять сторону коронавируса.

Им мнится, что их цеховая солидарность будет действовать и в этих условиях — и только в выгодном для них ключе. То есть покрывать друг друга они будут, а отвечать друг за друга — нет.

У меня есть предположение, что это не совсем так.

Есть некий знак времени в том, что Рамзан Ахматович так ярко не разобрался в сортах и по такому громкому поводу. Это итоговая черта. Выше нее — люди, которые борются против пандемии. Ниже — нечто, что различению уже не подлежит.