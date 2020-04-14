National Interest назвал Су-34 легендой российской авиации

Вашингтон, 14 апреля. Американское издание The National Interest назвало истребитель-бомбардировщик Су-34 легендой российской авиации.

Автор статьи Калеб Ларсон объяснил, почему Су-34 – одно из лучших достижений авиастроения: «самолет может достать цели практически везде, в любое время, легко и просто». Су-34 может быть использован как фронтовой бомбардировщик, так и штурмовик, добавил Ларсон.

Среди преимуществ Су-34 автор статьи также выделяет вместительную и удобную кабину. Она выполнена в виде бронекапсулы с титановым покрытием. Особого внимания заслуживает подвеска для различных бомб и ракет из 12 точек с 30-миллиметровой пушкой для наземных атак.

Ларсон напомнил, что Су-34 имеет уникальную конструкцию, из-за которой получил прозвище «утенок». Самолет сочетает в себе значительную боевую нагрузку и возможность выполнять дальние полеты с высокой маневренностью.

Журналист подытожил, что Су-34, несмотря на отсутствие системы «стелс», является одним из выдающихся самолетов своего поколения. Ларсон уверен, что Су-34 останется востребованным в ближайшее время.

Ранее эксперты National Interest оценили проект новой российской атомной подводной лодки пятого поколения «Лайка», назвав ее «убийцей субмарин». По их мнению, будущая субмарина станет ответом России на многоцелевую атомную подлодку ВМС США класса «Вирджиния».