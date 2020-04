 Мальта склоняет ЕС вложить 100 миллионов евро в Ливию, чтобы решить миграционный кризис

Мальта выступила с инициативой проведения гуманитарной миссии в Ливии на сумму 100 миллионов евро, которая якобы «превратит разрушенное войной государство в безопасный порт для мигрантов». Исходя из текста письма представителю ЕС по вопросам внешней политики, миссия призвана сдерживать мигрантов внутри Ливии, тем самым «разрушая бизнес контрабандистов». Об этом сообщает издание Malta Today.

Предложение Мальты предполагает, что пограничники ЕС (EUBAM) и миссия поддержки ООН (МООНПЛ) будут препятствовать беженцам и другим мигрантам в том, чтобы покинуть Ливию морским путем и достичь Европы. В письме к представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю глава внешнеполитического ведомства Мальты Эварист Бортоло утверждал, что «смягчение трудных обстоятельств», в которых проживают мигранты, может повлиять на их решение пересечь Средиземное море Европу и остаться в Ливии, учитывая, что Мальта и Италия закрыли свои порты.

Мальтийские чиновники настаивали на том, что миссия в 100 миллионов евро якобы является «единственным устойчивым и реалистичным вариантом избежать этого гуманитарного кризиса и спасти жизни мужчин, женщин и детей», предоставляя ливийцам еду, медикаменты и медоборудование. Иначе говоря, приложить максимум усилий для того, чтобы решить миграционный кризис, несмотря на то, что способы решения проблемы могут негативно отразиться на оставшихся в Ливии гражданах.

Более того, власти Мальты, уже однажды замеченные в сотрудничестве с преступным так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, заявили, что будут обучать боевиков из ливийской береговой охраны «усилению погранконтроля и конкретному обеспечению того, чтобы Ливия представляла собой безопасный порт для высадки мигрантов».

