Мальта выступила с инициативой проведения гуманитарной миссии в Ливии на сумму 100 миллионов евро, которая якобы «превратит разрушенное войной государство в безопасный порт для мигрантов». Исходя из текста письма представителю ЕС по вопросам внешней политики, миссия призвана сдерживать мигрантов внутри Ливии, тем самым «разрушая бизнес контрабандистов». Об этом сообщает издание Malta Today.

Предложение Мальты предполагает, что пограничники ЕС (EUBAM) и миссия поддержки ООН (МООНПЛ) будут препятствовать беженцам и другим мигрантам в том, чтобы покинуть Ливию морским путем и достичь Европы. В письме к представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю глава внешнеполитического ведомства Мальты Эварист Бортоло утверждал, что «смягчение трудных обстоятельств», в которых проживают мигранты, может повлиять на их решение пересечь Средиземное море Европу и остаться в Ливии, учитывая, что Мальта и Италия закрыли свои порты.

«Это также будет сдерживать бизнес людей, занимающихся контрабандой — им больше не будет позволено извлекать выгоду из страданий самых отчаявшихся», — написал Бартоло вместе с министром внутренних дел Байроном Камиллери в письме к Европейской комиссии.

Мальтийские чиновники настаивали на том, что миссия в 100 миллионов евро якобы является «единственным устойчивым и реалистичным вариантом избежать этого гуманитарного кризиса и спасти жизни мужчин, женщин и детей», предоставляя ливийцам еду, медикаменты и медоборудование. Иначе говоря, приложить максимум усилий для того, чтобы решить миграционный кризис, несмотря на то, что способы решения проблемы могут негативно отразиться на оставшихся в Ливии гражданах.

Более того, власти Мальты, уже однажды замеченные в сотрудничестве с преступным так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, заявили, что будут обучать боевиков из ливийской береговой охраны «усилению погранконтроля и конкретному обеспечению того, чтобы Ливия представляла собой безопасный порт для высадки мигрантов».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало сообщение от экс-чиновника Мальты Невилла Гафа, который рассказал о секретных договоренностях между мальтийским правительством и ПНС Ливии. По словам Гафа, он был ответственным за связь с береговой охраной, а правительство Мальты подписало с боевиками контракт.

Сотрудничество заключалось в том, что мальтийские военнослужащие должны были определять координаты лодок, на которых мигранты пересекали Средиземное море. Полученные данные армия Мальты передавала береговой охране ПНС, а боевики уже занимались арестами беженцев и распоряжались их судьбой на свое усмотрение. Невилл Гафа заявил о 53 лодках, которые остановили военнослужащие Мальты в период с 2018 по январь 2019 года.

Однако ливийские мигранты бегут из страны не сколько от кризиса в стремлениях постичь европейские ценности, сколько в попытках спастись от террористов, поддерживаемых ПНС Ливии. Тех, кому не удалось бежать, перехватывает подконтрольный местному террористическому МВД Департамент по борьбе с незаконной миграцией и Береговая охрана, печально известные своими преступлениями.

Зверства боевиков береговой охраны неоднократно описывались в докладах СБ ООН — там отмечались ужасные условия содержания мигрантов в тюрьмах, а также применение пыток и сексуального насилия. Нередко бандиты арестовывали людей с целью получения выкупа и принуждения к подневольному труду, в том числе, к проституции, а также продавали арестантов в рабство.

Наряду с этим Эварист Бартоло и Байрон Камиллери в упреке ЕС заявили, что время, когда Европа могла откладывать вопросы миграции из Ливии в долгий ящик, прошло.

Ранее избранный президент Палаты представителей Агила Салех направил послание генсеку ООН с призывом прекратить признавать Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем официальной структурой в Ливии.

Эварист Бартоло инициировал обсуждение документа на срочном Совете по иностранным делам, созванном при первой же возможности. Он также акцентировал внимание на том, что за последний год на Мальте высадили порядка 4 500 нелегальных мигрантов, что является самым высоким показателем с 2002 года.