Социолог ФЗНЦ Прокофьев объяснил, почему падает рейтинг Башара Асада

Граждане Сирии не видят положительных перемен в своей жизни после победы над террористами «Исламского государства»1. Рейтинг действующего президента Башара Асада быстро падает, поскольку он не способен справиться с актуальными для страны проблемами, рассказал социолог Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Прокофьев.

Чуть меньше трети опрошенных ФЗНЦ сирийцев заявили, что готовы поддержать Асада на предстоящих президентских выборах, назначенных на сентябрь 2021 года. Граждане Сирии разочаровались в политике руководства в Дамаске, которое погрязло в коррупции и кумовстве и заботится лишь о собственном благополучии.

Каждый день сирийцы сталкиваются с коррупцией чиновников, катастрофическим падением курса сирийского фунта, безработицей, перебоями в электроснабжении и недостатком продовольствия. Несмотря на карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, жители сирийских городов вынуждены стоять часами в очередях, чтобы купить муки или хлеба по завышенным ценам.

По словам социолога ФЗНЦ Александра Прокофьева, руководство Сирии должно срочно переводить страну «на мирные рельсы» — в противном случае рейтинг Асада продолжит падать.

«Данные социологического исследования, проведенного в Сирии, наглядно демонстрируют, что общественное сознание смещается от состояния войны к состоянию мира, — указал Прокофьев. — Очевиден уход от потребностей военного времени: обеспечения безопасности, борьбе с терроризмом, завершения войны, к потребностям мирного времени: борьбе с бедностью, с коррупцией, экономическому процветанию».

В этих условиях фигура Башара Асада как лидера страны начинает терять свое значение.

«Еще недавно его фигура была безальтернативна в Сирии — в силу того, что это был лидер военного времени, вокруг которого сплотились и элиты, и общество, в общем для всех стремлении достичь мира. Сейчас наступило время, когда консолидация сирийского общества, объединенного борьбой с терроризмом, дала трещину, — отметил Прокофьев. Война заканчивается, годами не решаемые проблемы, связанные с повальным кумовством, тотальной коррупцией и продажностью правительства и чиновничьего аппарата встают во главу угла. На фоне неэффективной экономической политики, отсутствия бизнес-климата, способного привлечь иностранный капитал, отсутствует какой-либо прогресс даже в работе с российскими бизнесменами».

На фоне смены политических приоритетов появляются альтернативные Асаду лидеры, считает социолог ФЗНЦ.

«Как из числа провластных и военных кругов, так и из числа оппозиционеров, — отметил эксперт ФЗНЦ. — Если президенту Сирии не удастся в самое ближайшее время изменить ситуацию в этой сфере, то в сентябре 2021 года весьма возможна смена руководителя страны. Что из этого выйдет — сказать трудно».

Сирии крайне необходимы экономические реформы, которые бы привлекли в страну зарубежный капитал, подытожил Прокофьев. В первую очередь Асад должен обеспечить сирийцам приемлемый уровень жизни, обеспечить бесперебойную подачу электричества и поставки продуктов питания. Также ему необходимо привлечь зарубежных инвесторов к восстановлению жилищного сектора и ресурсодобывающей инфраструктуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.