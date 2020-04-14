Врач рассказала, какими травами можно лечиться от коронавируса

Москва, 14 апреля. Ведущий научный сотрудник Института токсикологии ФМБА Елена Лесиовская рассказала, какие продающиеся в России травы могут облегчить состояние при лечении коронавирусной инфекции.

«Все астрагалы, шалфей, мелисса лекарственная, листья бадана толстолистного, листья брусники, цветки бузины черной, кожура плодов гранатового дерева, исландский мох, коровяк, календула (настойка), кора калины, семена лимонника китайского, корни большого лопуха», — пояснила она «Московскому комсомольцу».

По словам специалисты, все эти травы продаются в российских аптеках, и все они дают положительный эффект при лечении вирусных заболеваний. Какое растение наиболее эффективно против конкретно коронавируса — сказать пока сложно, но, вероятнее всего, для него будет актуален тот же набор препаратов. Механизм противовирусного воздействия лекарственных экстрактов действует одинаково в отношении любой вирусной заразы. В то же время Лесиовская отметила, что лечение травами поможет только на начальном этапе, когда важно не допустить распространение инфекции в клетках. Поэтом лучше всего принимать эти препараты либо на вскоре после заболевания, либо просто в качестве профилактики.

Ранее Министерство здравоохранения РФ заявило, что промывание слизистой носа соляным раствором может стать хорошим средством профилактики коронавируса, поскольку хлорид натрия способен снижать бактериальные и вирусные возбудители инфекционных заболеваний в организме.