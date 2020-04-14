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Ковитиди оценила предложение упростить для жителей Донбасса получение гражданства РФ

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Ковитиди оценила предложение упростить для жителей Донбасса получение гражданства РФ

Москва, 14 апреля. Россия является единственной страной, защищающей права жителей Донбасса, заявила член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, комментируя законопроект о предоставлении жителям ЛНР и ДНР льгот на получение паспортов РФ, соавтором которого она является.

Ранее группа парламентариев внесла в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью ЗЗЗ-35 Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий серьезные льготы для жителей Донбасса, желающих вступить в гражданство РФ.

По словам сенатора, проект федерального закона, внесенного в Госдуму, предусматривает освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик от уплаты госпошлины при получении паспорта гражданина РФ. Предоставление российского гражданства в упрошенном порядке распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории ДНР и ЛНР.

Как заявила Федеральному агентству новостей Ольга Ковитиди, на сегодняшний день Российская Федерация является единственной страной, защищающей права и свободы жителей Донбасса.

«Защита и поддержка наших соотечественников, представителей Русского мира, всегда была и остается приоритетом внешней политики России. Льготные условия приема в российское гражданство для граждан Донецкой и Луганской народных республик станет продолжением российской внешнеполитической стратегии поддержки соотечественников по всему миру», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

В настоящее время госпошлина за вступление в гражданство России составляет 3,5 тысячи рублей. О важности этого решения для жителей Донбасса читайте в материале Федерального агентства новостей.

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