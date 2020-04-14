ПНС прибегло к публичным казням для запугивания местных жителей, поддерживающих Хафтара

Министр внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага выступил с заявлением, в котором заверил жителей захваченного региона, что обеспечит им безопасность. Однако уже сегодня Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что за минувшие сутки вооруженные группировки ПНС совершили 14 публичных казней в Сурмане.

Обращение Башаги к жителям западных регионов опубликовал аккаунт операции «Вулкан гнева». Глава «МВД», давно утратившего легитимность по условиям Схиратских соглашений правительства, заявил, что ливийцам бояться нечего. По его словам, силы ПНС будут размещены во всех районах западного побережья для организации работы управлений безопасности и полицейских участков с 13 апреля.

Однако на следующий же день силы фельдмаршала Халифы Хафтара предъявили опровергнувший все обещания Башаги факт. Аккаунт 82-ого пехотного батальона ЛНА сообщил, что вооруженные группировки премьер-министра Файеза Сарраджа, входящие в состав «МВД» ПНС, совершили 14 публичных казней под руководством полевого командира Абу Убида аз-Зави в городе Сурман, что расположен на северо-западной стороне побережья Средиземного моря.

14 public executions in sorman now by #GNA extremists

Lead by Abu Aubida Alzawi him self . pic.twitter.com/p34PQcYzFz — M.LNA (@LNA2019M) April 13, 2020

В эксклюзивном интервью Федерального агентства новостей ситуацию прокомментировал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Он напомнил, что жители захваченного боевиками региона поддерживают Хафтара, а не Сарраджа, поэтому силы ПНС прибегли к единственному известному им методу завоевания авторитета — к запугиванию:

«Казни необходимы ПНС. Они проводят их публично не случайно, а для запугивания жителей Ливии. Здесь ни о какой системе права и законности речи быть не может. Это очередное доказательство, что ПНС продолжает применять метод террора в отношении местного населения Ливии. В этой ситуации заявление Башаги используют, чтобы создать для мирового сообщества, а конкретно для США и Европы, видимость соблюдения закона. Якобы ПНС действует на основе какого-то неизвестного нам меморандума и обеспечивает в Ливии порядок, якобы все действия со стороны сил Сарраджа проводятся в цивилизованном ключе».

Террористические методы воздействия боевиков ПНС

В рядах силовых структур «правительства» состоят выходцы из террористических организаций ИГИЛ1 (запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), а также джихадисты из «Братьев мусульман» (запрещена в РФ). Террористы из этих группировок прибегали к публичным казням, снимали этот процесс и выкладывали в сеть. Нынешние действия ПНС, по мнению эксперта, ничем не отличаются от деятельности экстремистов.

«В случае Правительства национального согласия МВД можно смело называть бандитской структурой, которая под флагами ООН и маской цивилизованной силовой структуры творит полнейшей беспредел. Злодеяния боевиков ПНС совершенно не укладываются в сознании любого здравомыслящего человека, а Саррадж пытается легализовать свои действия и преступные решения с помощью лицемерных заявлений подобных последнему выступлению Башаги», — заявил он.

Публичные казни мирных жителей, о которых сообщила ЛНА, по словам Перенджиева, являются стандартным террористическим приемом.

«Так поступают террористы, которые скрывают зверства и банальное желание наживы под идеологией и религией. В данном случае различие только в том, что бандиты ПНС властвуют и пользуются поддержкой международных финансово-промышленных групп, которые вкладывают в них деньги. ПНС, по сути, состоит из наймитов, которые по заказу третьих сил выполняют антинациональную, и даже античеловеческую программу в Ливии», — подчеркнул член экспертного совета «Офицеры России».

Попытка ПНС легализоваться через западные СМИ

Политолог считает, что нелегитимное «правительство» Сарраджа не самостоятельно: его контролируют третьи силы, которые ведут продуманную медиакампанию. Информационный шум позволяет узурпировавшему ливийскую власть ПНС легализоваться в СМИ, а также сохранить облик общепринятых цивилизованных структур, как, например, МВД, на Западе и в Европе.

«Это как бы внешняя такая оболочка или даже дымовая завеса. Я бы назвал подобные заявления информационным прикрытием, чем, по сути, систематически занимаются представители так называемого Правительства национального согласия. Очевидно, что вбросы ПНС происходят по команде третьих сил, их заранее планируют. Башага не сам придумывает текст и решает, что ему пора выступить, то же самое касается и Сарраджа. Именно поэтому публичные высказывания главарей ПНС так хорошо раскручиваются в информационном пространстве и получают широкую огласку в странах Европы и на Западе», — заметил доцент.

В заключение эксперт подчеркнул, что действия и слова представителей ПНС диаметрально расходятся. Местное население никогда не примет и не согласится жить в мире с узурпаторами, поэтому ПНС устраивает геноцид. При этом Саррадж и его боевики бояться лишиться незаконно удерживаемой власти и вынуждены поддерживать видимость реально существующего «правительства», выступая с бюрократическими речами.

«Перед нами разворачивается целая игра, хитрая многоходовка: внутри Ливии силы Сарраджа действуют абсолютно террористическими и античеловеческими методами, международным правом на территории североафриканского государства никто из боевиков ПНС не руководствуется. Их «закон» — это беспредел, безвластие и геноцид. Но на международной арене это «правительство» предстает в роли цивилизованной власти. Любая бандитская структура в определенный момент пытается легализовать себя, создать видимость государственного образования, и ПНС не исключение. Мы называем это квазигосударством», — резюмировал Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.