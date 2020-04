ПНС прибегло к публичным казням для запугивания местных жителей, поддерживающих Хафтара

Министр внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага выступил с заявлением, в котором заверил жителей захваченного региона, что обеспечит им безопасность. Однако уже сегодня Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что за минувшие сутки вооруженные группировки ПНС совершили 14 публичных казней в Сурмане.

Обращение Башаги к жителям западных регионов опубликовал аккаунт операции «Вулкан гнева». Глава «МВД», давно утратившего легитимность по условиям Схиратских соглашений правительства, заявил, что ливийцам бояться нечего. По его словам, силы ПНС будут размещены во всех районах западного побережья для организации работы управлений безопасности и полицейских участков с 13 апреля.

Однако на следующий же день силы фельдмаршала Халифы Хафтара предъявили опровергнувший все обещания Башаги факт. Аккаунт 82-ого пехотного батальона ЛНА сообщил, что вооруженные группировки премьер-министра Файеза Сарраджа, входящие в состав «МВД» ПНС, совершили 14 публичных казней под руководством полевого командира Абу Убида аз-Зави в городе Сурман, что расположен на северо-западной стороне побережья Средиземного моря.

14 public executions in sorman now by #GNA extremists

Lead by Abu Aubida Alzawi him self . pic.twitter.com/p34PQcYzFz