Эксперт рассказал, какие алкогольные напитки вырастут в цене на фоне пандемии

Москва, 14 апреля. Подорожание в сегменте спиртных напитков коснется в первую очередь импортной продукции. Такую оценку в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» дал гендиректор клуба профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук Максим Черниговский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт отметил, что цены на заграничный алкоголь уже значительно выросли на фоне пандемии коронавируса.

«Он (импорт алкоголя. — Прим. ФАН) существенно подорожал за последний месяц — от 7 до 15 % в зависимости от ассортимента», — пояснил Черниговский.

Российские товары инфляция затронула в меньшей степени и отразилась на подорожании вина. Эксперт уточнил, что это связано с повышением цен на акцизы и увеличением транспортных затрат.

Средний отечественный потребитель скорее всего не ощутит изменения цен, поскольку в России наибольшую востребованность имеют водка и пиво.

«Акцизы повысились не на все: на ту же водку и на пиво нет, а на столовые вина выросли — с 18 до 31 рубля из расчета на один литр, что повлияло на вина в экономсегменте. Например, очень хорошо продающиеся вина в тетрапаках, подорожали со 100-110 рублей до 130-150», — обратил внимание специалист.

Кроме того, российские производители вина только на 50% обеспечены необходимым сырьем, остальную половину приходится импортировать. Эта ситуация также ведет к подорожанию напитков.