Москва, 14 апреля. Эпидемия коронавируса является только первым этапом, так как в будущем появятся более опасные инфекции. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

«Коронавирус — это учения… Эпидемии еще будут, поэтому мы должны из нынешней ситуации вынести урок. Надо понимать, что это все повторится», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 119 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения, 170 человек скончались. Почти 1,7 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.