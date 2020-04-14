Китай направит три миллиона медицинских масок в Россию. ФАН-ТВ

103 тонны средств защиты прибудут в Екатеринбург самолетом из Шанхая.

Медицинское снаряжение, приобретенное у Китая «Русской Медной Компанией» (РМК) совместно с Фондом Святой Екатерины, включают в себя три миллиона масок, 10 тысяч костюмов, 300 тысяч перчаток и около шести тысяч защитных очков.

«На первом рейсе нам удалось привести порядка 269 кубометров гуманитарного груза. Это около 26 тонн. Самолет заполнен практически до отказа, эта версия грузового самолета без пассажирских сидений вмещает на двух палубах до 300 кубов. Вот 270 мы практически забили под завязку полный самолет», — сказал Кирилл Ирха, представитель председателя совета директоров РМК.